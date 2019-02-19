В Индии поймали леопарда, который две недели нападал на людей

В зависимости от состояния здоровья, хищника либо отпустят на волю, либо оставят в зоопарке.

В индийском штате Андхра-Прадеш местные жители сумели поймать леопарда, который в течение двух недель находился на воле и ранил шесть человек. Видео инцидента опубликовал Newsflare.

Первый раз хищника заметили 4 февраля в деревне Анкампалем. Тогда он ранил четырёх местных жителей. Лесничие установили ловушку, однако леопард смог из неё выбраться.

После этого 14 февраля хищник атаковал двух человек в деревне Балусуланка. Именно там и удалось поймать животное. Леопарда загнали в пустую хижину и заперли. Вскоре туда пришли ветеринары, лесничии, полицейские, а также сотрудники налоговой службы.

Отмечается, что, в зависимости от состояния здоровья, хищника либо отпустят на волю, либо оставят в зоопарке.