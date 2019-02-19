GOG запустил распродажу игр в честь китайского Нового года

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GOG запустил распродажу игр в честь китайского Нового года

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Коллаж © L!FE. Фото ©  Victor Gollancz/GOG SP

Специальная акция, в рамках которой можно серьёзно сэкономить, продлится до 26 февраля.

Онлайн-магазин GOG запустил новую распродажу. На этот раз она приурочена к китайскому Новому году. Скидки в рамках новой акции достигают 85 процентов.

Всего по сниженным ценам можно купить более двухсот игр. Среди них серия "Ведьмак", полный сборник игр Electronic Arts, а также переиздания классических RPG-игр от студии Beamdog и ряд игр компании Bethesda.

Распродажа получила название "Фестиваль фонарей". Она продлится до 26 февраля и завершится в 2 часа ночи по московскому времени.

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