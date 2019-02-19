Московский зоопарк купил овцу из Индонезии

Животное стоимостью 80 тысяч рублей должны доставить до 6 апреля 2019 года согласно контракту.

Московский зоопарк купил овцу для разведения из Индонезии, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Передача товара покупателю осуществляется на условиях Международного аэропорта Сукарно Хатта, Индонезия. Товар считается переданным покупателю с момента передачи продавцом товара перевозчику, — говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

В материалах указано, что овца является "маткой грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец". Её стоимость оценивается в 80 тысяч рублей. Индонезийская компания должна доставить животное до 6 апреля 2019 года.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Московском зоопарке вылупились первые в году птенцы пингвина.