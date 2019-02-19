Аппарат омбудсмена РФ попросил МИД защитить россиян в украинских тюрьмах

Также направлены обращения уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Аппарату уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой стало известно о нарушении прав 43 россиян, находящихся в местах заключения на Украине, в связи с чем аппарат омбудсмена обратился в МИД РФ с просьбой посетить этих заключённых и потом сообщить о состоянии их здоровья, условиях содержания и объёмах оказываемой медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ имеется информация о нарушении прав 43 граждан РФ, находящихся в местах принудительного содержания Украины Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ

Также Москалькова направила обращения уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой из-за состояния здоровья двух находящихся в заключении россиян.

Так, Вячеслав Высоцкий отбывает наказание в Черкесской ИК-62. По данным Москальковой, у него развивается злокачественная опухоль, он частично потерял слух. Другой россиянин — Евгений Мефедов, которого держат в Николаевском СИЗО. Ему не оказывают необходимую медпомощь, из-за чего у него развиваются болезни почек и печени и падает зрение, пояснили в аппарате российского омбудсмена.

Отмечается, что условия содержания обоих граждан не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключёнными, которые были приняты в 1955 году в Женеве. Москалькова попросила Денисову обеспечить заключённым надлежащие условия и предоставить лечение.

Высоцкий отбывает наказание за госизмену. С 1991 года он является военным пенсионером, в 2014 году переехал из Киева в Тульскую область. По информации Москальковой, при переезде он официально отказался от украинского гражданства, у него есть гражданство России. Высоцкий был задержан при въезде на территорию Незалежной весной 2016 года.

В ходе следствия Высоцкий содержался в Лукояновском следственном изоляторе в Киеве, где подвергался избиениям со стороны заключённых-националистов, подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что администрация колонии почти не предпринимает мер по лечению заболеваний Высоцкого, необходимые препараты высылают родные из России.