В России появится три новых модели Geely

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В России появится три новых модели Geely

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Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Обновление линейки автомобилей марки обусловлено постоянным мониторингом конъюнктуры рынка компанией.

Китайский автопроизводитель Geely выведет в 2019 году на российский рынок сразу три новые модели. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идёт о хетчбэке Geely GS, кроссовере SX11 и гибридном седане GE.

Обновление линейки автомобилей марки обусловлено постоянным мониторингом конъюнктуры рынка компанией.

Стоит отметить, что две новинки можно было увидеть в рамках Московского международного автосалона — 2018.

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