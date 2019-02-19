Взяли с поличным. Публикуем видео задержания врио главы города Дзержинский

Сергей Грибинюченко получил взятку 20 тысяч долларов на парковке одного из торговых центров. На ладонях чиновника остались следы от меченых купюр.

Следком опубликовал видео задержания экс-главы Пушкинского района Подмосковья, а ныне врио главы города Дзержинский Сергея Грибинюченко. Как сообщалось ранее, чиновника поймали на получении взятки в $20 тысяч за покровительство коммерческой компании, чьё название пока не фигурирует в прессе. Судя по кадрам, Грибинюченко взяли прямо с поличным, а на его ладонях остались следы от меченых купюр.

Напомним, Грибинюченко являлся врио главы Дзержинского с 25 января. До этого он возглавлял Пушкинский муниципальный район Московской области. В отношении чиновника завели дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.

— После получения незаконного денежного вознаграждения должностное лицо было задержано следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и УФСБ по Москве и Московской области, — комментирует пресс-служба СК.