Взяли с поличным. Публикуем видео задержания врио главы города Дзержинский

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Взяли с поличным. Публикуем видео задержания врио главы города Дзержинский

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Сергей Грибинюченко получил взятку 20 тысяч долларов на парковке одного из торговых центров. На ладонях чиновника остались следы от меченых купюр.

Следком опубликовал видео задержания экс-главы Пушкинского района Подмосковья, а ныне врио главы города Дзержинский Сергея Грибинюченко. Как сообщалось ранее, чиновника поймали на получении взятки в $20 тысяч за покровительство коммерческой компании, чьё название пока не фигурирует в прессе. Судя по кадрам, Грибинюченко взяли прямо с поличным, а на его ладонях остались следы от меченых купюр.

Напомним, Грибинюченко являлся врио главы Дзержинского с 25 января. До этого он возглавлял Пушкинский муниципальный район Московской области. В отношении чиновника завели дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.

— После получения незаконного денежного вознаграждения должностное лицо было задержано следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и УФСБ по Москве и Московской области, — комментирует пресс-служба СК.

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