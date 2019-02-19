Ездим на отечественном. Аналитики назвали марки — лидеры российского автопарка

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Ездим на отечественном. Аналитики назвали марки — лидеры российского автопарка

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Фото © Twitter/One Call 

Из 43,5 миллиона всех легковых машин в стране почти 14 миллионов — автомобили LADA.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали самые популярные марки российского автопарка. Выяснилось, что наиболее распространённые машины на российских дорогах — автомобили LADA.

Машины Волжского автозавода составляют 32% общего количества "легковушек" в России. На втором месте по популярности — автомобили Toyota: их зарегистрировано 3,8 млн штук. Тройку лидеров замыкает Nissan — 2,07 млн экземпляров.

В топ-5 также вошли корейские Hyundai и KIA — 2,05 млн и 1,9 млн экземпляров соответственно. В десятку лидеров входят Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi. Автомобилей остальных брендов в России менее одного миллиона штук.

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