В администрации Щёлковского района Подмосковья проходят обыски

В администрации Щёлковского района Московской области проходят обыски в связи с подозрением на должностное преступление одного из чиновников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Подмосковья.
Одного из чиновников подозревают в совершении должностного преступления, проходят обыски
источник агентства
На данный момент никто не задержан, уголовное дело пока также не возбуждалось. Правоохранители выясняют подробности деятельности одного из замглавы администрации.
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