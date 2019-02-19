В администрации Щёлковского района Подмосковья проходят обыски

В администрации Щёлковского района Московской области проходят обыски в связи с подозрением на должностное преступление одного из чиновников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Подмосковья.

Одного из чиновников подозревают в совершении должностного преступления, проходят обыски источник агентства

На данный момент никто не задержан, уголовное дело пока также не возбуждалось. Правоохранители выясняют подробности деятельности одного из замглавы администрации.