Половина сухих — мимо списка. Специалисты назвали лучшие белые вина России

Тираж самого распространённого образца составил полмиллиона бутылок, а самого редкого — около 16 тысяч.

Эксперты "Роскачества" проверили произведённые в России белые вина. По результатам эксперимента был составлен рейтинг продукции. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Образцы были закуплены в магазинах крупных торговых сетей, а также специализированных точках. 42 образца представляли вина, изготовленные из одного сорта винограда, а ещё 14 — из двух и более сортов.

Дегустаторы оценивали продукцию по 12 различным параметрам, которые описывали внешний вид, вкус и аромат, а также общее впечатление от напитка.

В окончательный рейтинг попало 56 образцов, которые набрали 78 баллов из 100 возможных. Из них 36 — сухие и по 10 — полусладкие и полусухие. Все они произведены в Крыму, на Кубани, а также в долине Дона.

Эксперты оценивали как недорогие образцы, так и с более высоким ценником. Стоимость участников эксперимента варьировалась от 188 до 829 рублей за бутылку. Тираж самого распространённого образца составил полмиллиона бутылок, а самого редкого — около 16 тысяч.

Любопытно, но в окончательный рейтинг не попали 48% образцов сухого вина. Тройку лучших составили "Крю Лермонт. Шардоне Фанагории" с выдержкой в дубовой бочке, кокур "Солнечная Долина" из автохтонного крымского сорта "кокур белый" и "Цитрон Цюрупинский. Селект" производителя "Винодельня "Юбилейная".

Среди полусладких в финальный список попало около 56% из заявленных. Лучшими стали мускат "Хороший год" под торговой маркой "Валерий Захарьин", "Весеннее вино" Alma Valley и "Мускат Тамани" под торговой маркой Chateau Tamagne.

Почти все (10 из 11 вин) полусухие образцы сумели попасть в рейтинг "Роскачества". Наиболее высокие баллы получили мускат "Элеганс", "Пино Блан Премиум Резерв" и "Рислинг Ассамбляж", которые были произведены на винодельне "Юбилейная".