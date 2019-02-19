Япония признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Японские власти выразили "ясную" поддержку оппозиционным силам Венесуэлы и признали их лидера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно.

— Мы выражаем свою ясную поддержку Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента, — сказал Коно.

Он также выразил озабоченность тем, что в Венесуэле до сих пор не провели новые президентские выборы.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Поддержку ему выразили власти некоторых стран Южной Америки, Канады и США. Посол Венесуэлы в России назвал Гуайдо завербованной Вашингтоном марионеткой.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь обвинил США в попытке государственного переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Ранее Гуайдо обратился к венесуэльским военнослужащим и призвал их открыть "возможности для перемен" в стране, дав на это восемь дней.