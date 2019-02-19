Во Владивостоке рассказали о состоянии мужчины, чьи жена и ребёнок погибли в ДТП

Пострадавший Андрей работает cлесарем-судоремонтником в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта.

Коллеги жителя Владивостока, супруга и дочь которого погибли при наезде автомобиля на тротуаре, рассказали о состоянии здоровья мужчины.

— Совет молодёжи предприятия, активисты сегодня были в больнице — навестили его. В ближайшее время будет создан отдельный счёт, на который можно будет перевести деньги. У него сложный перелом бедра, — рассказали коллеги приморца телеграм-каналу Life Shot.

На предприятии также рассказали, что у пострадавшего есть ещё один ребёнок — дочь. По словам сотрудников компании, глава семейства осознанно гнался за машиной, потому что пытался выдернуть водителя — виновника аварии из салона.

Напомним, женщина и ребёнок, получившие в результате ДТП крайне тяжёлые травмы, скончались в больнице. Виновник трагедии уехал с места происшествия, удалился из соцсетей и в данный момент скрывается.