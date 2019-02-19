Под раковиной — не считается. Видео разоблачило "голодающих" зэков во Владимире

Заключённые демонстративно отказались от пищи в знак протеста (на самом деле — нет).

В распоряжении Лайфа оказалось видео из тюрьмы "Владимирский централ", где несколько заключённых объявили голодовку, требуя послабления режима. Ситуация вызвала обеспокоенность правозащитников, а уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова даже посетила заключённых, чтобы оценить их состояние здоровья и выяснить мотивы отказа от пищи. К слову, медицинский осмотр голодающих не вызвал опасений, и теперь понятно почему.

— В ходе проверки выяснилось, что осуждённые, несмотря на их заявления, пищу периодически принимали. Это подтвердили материалы видеонаблюдения. При этом официально они продолжают отказываться от пищи, — сообщили Лайфу во ФСИН.

Отметим, что все "голодающие", которые требуют послабления режима, осуждены к длительным срокам наказания за тяжкие преступления, такие как изнасилование и убийство.

Среди последних требований заключённых — встреча с членом СПЧ Андреем Бабушкиным. Он уже сообщил, что готов выехать во "Владимирский централ" и побеседовать с арестантами.