"Испугались". В Совфеде объяснили призыв Украины отменить показ фильма "Т-34"

По мнению Франца Клинцевича, демонстрация картины может сорвать Петру Порошенко предстоящие выборы.

Посольство Украины в США призвало местные кинотеатры отменить показ российского фильма "Т-34" из-за страха перед той темой, которую затрагивает данная кинолента. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, реакцию украинской стороны на фильм, в котором демонстрируется лучший танк Великой Отечественной войны, можно назвать предсказуемой.

— Показать такой патриотический, такой продуманный фильм — это сорвать выборы Порошенко, действующей власти. Потому что сегодня у украинского народа есть абсолютный выбор, и он сам примет решение, с кем идти дальше, — добавил сенатор.

Клинцевич также обратил внимание на негативное отношение "старой Европы" к проявлениям фашизма и на противоположную реакцию к фашизму США.

— Информация, идеология, которую несёт этот фильм, для них страшнее всего. И сегодня они реально его испугались, — подытожил Клинцевич.

Напомним, ранее Посольство Украины в Соединённых Штатах Америки призвало местные кинотеатры отказаться от проката российской киноленты "Т-34". Итогом стала отмена демонстрации ленты в Сан-Франциско.