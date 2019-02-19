Оппозиционный лидер Никарагуа приговорён к 216 годам тюрьмы

Приговор вынесли по ряду обвинений, в том числе в терроризме и организации убийств.

Суд в Никарагуа приговорил оппозиционного лидера Медардо Майрену, который участвовал в антиправительственных протестах в прошлом году, к 216 годам и трём месяцам тюрьмы, информирует Nuevo Diario.

Майрена — лидер движения, которое выступает против строительства трансокеанского канала в Никарагуа и за сохранение крестьянских земель.

Приговор озвучил судья Эдгард Альтамирано Лопес за закрытыми дверями. Приговор вынесли по ряду обвинений, в том числе по обвинениям в терроризме и организации убийств. Также к тюремному сроку были приговорены оппозиционеры Педро Мена и Луис Орландо Икабальсета — они получили 210 и 159 лет заключения соответственно.

Издание отмечает, что каждый из приговорённых будет сидеть в тюрьме 30 лет, поскольку этот срок является максимальным по никарагуанским законам.

Протесты в Никарагуа начались весной 2018 года после реформы, предложенной властями, предполагавшей увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды соцстрахования. Президент Даниэль Ортега отменил её, однако массовые митинги не прекратились. Он также отказался проводить досрочные выборы, как того потребовала оппозиция, и назвал происходящее заговором против государства.

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств заявляла, что число погибших при протестах в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля составило 317 человек, из них 21 погибший — полицейские. Число убитых детей и подростков составило 23 человека. Сами власти говорят о 198 погибших. Данные Никарагуанской правозащитной ассоциации также отличаются: там сообщают, что погиб 481 человек.