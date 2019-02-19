В ГД РФ призвали решить проблему с искажённым освещением работы парламента в СМИ

Первый зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Сергей Боярский призвал решить проблему с искажённым освещением работы парламента в СМИ. Об этом депутат заявил, выступая на пленарном заседании.
Ранее в интернет-изданиях появилась информация об инициативе депутатов нижней палаты парламента обязать покупателей авто заранее обзаводиться местом на парковке. Позднее в Госдуме это опровергли.
— Зачем распространять такую новость? Зачем будоражить общественное мнение? Казалось бы, она утонет в общем информационном пространстве, однако людям, читателям, обывателям, сложно отличить вот в этом бескрайнем информационном потоке ложь от правды. Зачем мы беспокоим людей таким образом? — сказал Боярский.
Он добавил, что такие новости искажают информационную картину и образ Государственной думы.
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