У матери пропавшего в Лосином Острове ребёнка нашли нож и скотч

Следователи считают, что мать мальчика, оставшегося в одиночестве ночью в парке Лосиный Остров в Москве, могла его намеренно там оставить: в рамках следствия изъяты три рулона скотча и нож. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Мать задержана по подозрению в совершении преступления. По делу изъяты волосы, три рулона скотча и нож, — приводит агентство слова собеседника.

18 февраля утром мальчика увидели автолюбители на заправке в районе 103-го километра МКАД, недалеко от заповедника Лосиный Остров. Они вызвали скорую и полицейских.

Сообщалось, что мать отвела ребёнка в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако бабушка мальчика опровергла эти данные и заявила, что мать носится с ним как "с писаной торбой". Маму малыша задержали.