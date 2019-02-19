Уволен полицейский, сбивший насмерть ребёнка в Сочи

Полицейский, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ.

Также уточняется, что сотрудник полиции понесёт наказание в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители полицейского.

Напомним, 16 февраля 26-летний сотрудник ППС двигался на своём авто Hundai Accent по Каспийской улице в Адлерском районе Сочи. Приближаясь к автобусной остановке, он не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому переходу.