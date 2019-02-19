Российские школьники и студенты "сходят" на день в армию

Масштабная акция для учащихся будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

С 19 по 23 февраля "Молодёжка ОНФ" проведёт всероссийскую акцию "В армию на денёк", в рамках которой более трёх тысяч юношей из школ и вузов посетят войсковые части по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

— Войсковые части Министерства обороны в 73 субъектах Российской Федерации посетят более 3 тысяч молодых людей, — говорится в сообщении.

Акция приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Молодые люди посетят более 60 войсковых частей: мотострелковые, национальной гвардии, части радиоэлектронной борьбы, Президентский полк, пограничные сторожевые корабли, а также батальоны связи, ракетные дивизионы морской пехоты и академии войсковой противовоздушной обороны.

Мероприятие "В армию на денёк" впервые было проведено представителями "Молодёжки ОНФ" в 2018 году. Тысячи юношей в 59 регионах страны попробовали себя в роли военнослужащих и узнали, как проходят будни российского солдата.

Ранее Лайф рассказывал, что активисты "Молодёжки ОНФ" провели экологические рейды в четырёх городах.