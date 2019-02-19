Боевики открыли огонь по силовикам в одном из районов Дагестана

В Дербентском районе Дагестана боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

Огонь был открыт после того, как силовики блокировали дом, в котором, предположительно, могут находиться члены спящей ячейки ИГИЛ*. Раненых среди правоохранителей нет. Спецоперация продолжается.

Напомним, утром 19 февраля в Дербентском районе Дагестана был введён режим контртеррористической операции.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.