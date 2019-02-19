Медведев призвал регионы ускорить переход на новую систему обращения с отходами

Он также отметил, что важно не только перестроить отрасль, но и не допустить необоснованного роста тарифов для населения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал руководство регионов ускорить переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

— Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный в сфере своего пристального внимания, — заявил Медведев.

Глава кабмина добавил, что отсрочка данной процедуры не приведёт к чему-либо хорошему, даже если подобное решение может показаться руководителю того или иного региона правильным и обоснованным.

По словам Медведева, федеральный центр принял все необходимые меры для реализации данной реформы, теперь же большая доля ответственности возлагается на руководство регионов.

На данный момент 70 регионов перешли на новую систему, 57 из которых сделали это на всей территории субъекта. Руководителей оставшихся Медведев призвал поторопиться. Он также отметил, что важно не только перестроить отрасль, но и не допустить необоснованного роста тарифов для населения.

Глава кабмина также напомнил об установке льгот для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей в некоторых регионах и отметил, что это хорошая практика. Кроме этого, премьер поручил взимать плату за вывоз отходов, исходя из их фактического объёма.