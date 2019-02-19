Порошенко рассказал об отмене властями США встреч с Россией

Президент Незалежной подчеркнул, что переговоров не будет до тех пор, пока РФ не отпустит украинских моряков, нарушивших границу в Керченском проливе.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американские власти якобы отменили встречи с Россией после инцидента в Керченском проливе. Об этом лидер Незалежной сказал в эфире телеканала "Прямой".

— У меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами, — сказал Порошенко.

Кроме того, он заявил, что "встреч не будет" до тех пор, пока российская сторона не отпустит на свободу задержанных за нарушение границы РФ украинских моряков.

Ранее Пётр Порошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности отказался разговаривать с представителями российских СМИ, потребовав извинений перед его страной. После этого охранник Порошенко начал отталкивать корреспондента, удерживая его руку с микрофоном.