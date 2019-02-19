Порошенко подписал закон, закрепляющий курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

Читайте также

Порошенко подписал закон, закрепляющий курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

1379

Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины. 

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию государства, которым закрепляется курс Незалежной на вступление в Евросоюз и НАТО.

Документом также предлагается изъять из положений норму, которая давала основания для базирования Черноморского флота в Крыму.

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Напомним, что глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что закон о курсе Украины в ЕС и НАТО является предвыборным актом "назло России".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×