Порошенко подписал закон, закрепляющий курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию государства, которым закрепляется курс Незалежной на вступление в Евросоюз и НАТО.
Документом также предлагается изъять из положений норму, которая давала основания для базирования Черноморского флота в Крыму.
Документ вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.
Напомним, что глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что закон о курсе Украины в ЕС и НАТО является предвыборным актом "назло России".
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