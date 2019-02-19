Умер знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

Культовый модельер, управлявший модным домом Chanel, ушёл из жизни в больнице, куда был доставлен прошлой ночью. Ему было 85 лет.

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Figaro. Причины смерти легендарного модельера неизвестны. По данным французской прессы, Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие последние несколько недель. Он был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник, 19 февраля.

Карл Отто Лагерфельд родился в Гамбурге в семье шведа и немки. В середине 50-х годов он вместе с родителями и двумя сводными сёстрами перебрался в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды. Он прославился благодаря сотрудничеству с модными домами Chanel, Chloe, Fendi. Считается, что именно Лагерфельд изобрёл моду на юбки-шорты и мини-юбки.

Напомним, что месяц назад Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа Chanel весна-лето — 2019, который проходил в Гран-Пале. Закрывать показ вместо него вышла студийный директор марки Виржини Виар. Это событие взволновало посетителей шоу, поскольку культовый модельер не изменял этой традиции с 1983 года. Позже представители Лагерфельда заявили, что 85-летний кутюрье слишком устал и не нашёл в себе сил традиционно поблагодарить публику. Этот вечер 22 января 2019 года стал последним большим светским мероприятием для дизайнера, покорившего мир моды в далёкие 60-е и с тех пор не сходившего с модного олимпа.