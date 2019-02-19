Студенты оценят. Названы города с самой дешёвой шаурмой

Наиболее дешёвая шаурма оказалась в Чечне, Дагестане, Кировской, Самарской и Волгоградской областях.

Московское консалтинговое бюро "Стрелка" составило рейтинг привлекательности российских городов для выпускников высших учебных заведений на основе средней стоимости шаурмы. Результаты исследования опубликовала "Российская газета".

Самую недорогую шаурму можно приобрести за 87 рублей. Наиболее привлекательными с этой точки зрения городами стали Волжский, Грозный, Киров, Махачкала и Тольятти.

Больше всего за шаурму придётся выложить в Нарьян-Маре — 245 рублей за одну порцию. В Южно-Сахалинске она стоит 206 рублей, в Салехарде — 183 рубля. В Якутске за вкусный свёрток придётся отдать 181 рубль, а во Владикавказе — 167 рублей.

Как писал ранее Лайф, активисты проекта "Безопасная столица" анонсировали рейтинг московских ларьков с шаурмой, после того как Роспотребнадзор не нашёл ни единой точки продажи этого блюда без нарушений.