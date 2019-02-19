Сахалинская дума обратится в международные структуры по вопросу о Курилах

По итогам опроса выяснилось, что 96% жителей Курильского архипелага считают острова российской территорией.

Сахалинская областная дума направит заявление принадлежности островов в федеральные структуры и международные институты с учётом результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения среди жителей Курил по данному вопросу. Об этом сообщил спикер Думы Андрей Хапочкин в беседе с РИА "Новости".

— Позиция регионального депутатского корпуса остаётся неизменной на протяжении многих лет: Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и её субъекта — Сахалинской области, — сказал Хапочкин.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 96% жителей архипелага считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова.

Хапочкин добавил, что все его коллеги заявили о необходимости поставить точку в этом вопросе.