"Вспомнят и через 700 лет". Лисовец прокомментировал смерть кутюрье Лагерфельда

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"Вспомнят и через 700 лет". Лисовец прокомментировал смерть кутюрье Лагерфельда

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Влад Лисовец. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По мнению стилиста, умение творить и при этом быть потрясающим бизнесменом умеют сочетать в себе не все.

Эксперт моды Влад Лисовец прокомментировал Лайфу новость о смерти одного из законодателей мировой моды, известного кутюрье Карла Лагерфельда.

— Очень странное для меня совпадение, что он ушёл именно в тот период, когда мода перестала быть высоким искусством и стала больше коммерцией и игрой, чем каким-то высоким полётом, — поделился Лисовец.

Конечно, если нас будут вспоминать лет через 500 или 700, когда будет заходить речь о дизайнерах, то в первой тройке, я думаю, будет имя Карла Лагерфельда. Потому что умение творить и при этом быть потрясающим бизнесменом умеют сочетать в себе не все

Влад Лисовец

Напомним, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни.

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