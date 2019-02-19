"Вспомнят и через 700 лет". Лисовец прокомментировал смерть кутюрье Лагерфельда

Эксперт моды Влад Лисовец прокомментировал Лайфу новость о смерти одного из законодателей мировой моды, известного кутюрье Карла Лагерфельда.
— Очень странное для меня совпадение, что он ушёл именно в тот период, когда мода перестала быть высоким искусством и стала больше коммерцией и игрой, чем каким-то высоким полётом, — поделился Лисовец.
Конечно, если нас будут вспоминать лет через 500 или 700, когда будет заходить речь о дизайнерах, то в первой тройке, я думаю, будет имя Карла Лагерфельда. Потому что умение творить и при этом быть потрясающим бизнесменом умеют сочетать в себе не все
Влад Лисовец
Напомним, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни.
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