Первые кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибло 6 человек

Жертвами аварии стали пассажиры микроавтобуса. Среди погибших и раненых детей нет.

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места страшного ДТП в Ростовской области, в результате которого шесть человек погибли и ещё 13 получили травмы.

На кадрах видно, что микроавтобус "Мерседес" лежит на боку. Спасатели продолжают доставать пострадавших и тела погибших из микроавтобуса.

Как уже сообщал Лайф, днём на трассе М-4 "Дон" столкнулись КамАЗ, микроавтобус и иномарка. Всех пострадавших доставили в больницу в город Шахты. Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны.

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).