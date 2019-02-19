Первые кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибло 6 человек

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места страшного ДТП в Ростовской области, в результате которого шесть человек погибли и ещё 13 получили травмы.
На кадрах видно, что микроавтобус "Мерседес" лежит на боку. Спасатели продолжают доставать пострадавших и тела погибших из микроавтобуса.
Как уже сообщал Лайф, днём на трассе М-4 "Дон" столкнулись КамАЗ, микроавтобус и иномарка. Всех пострадавших доставили в больницу в город Шахты. Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны.
Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
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