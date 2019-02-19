Путин 21 февраля обсудит с Нетаньяху обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке

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Путин 21 февраля обсудит с Нетаньяху обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент РФ Владимир Путин намерен 21 февраля обсудить с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке, информирует пресс-служба Кремля.

21 февраля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит РФ с рабочим визитом

пресс-служба Кремля

Уточняется, что будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, прежде всего в гуманитарной и торгово-экономической сферах, а также состоится обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестино-израильское урегулирование и обстановку в Сирийской Арабской Республике.

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