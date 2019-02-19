Медведев рассказал главам регионов, как нельзя проводить "мусорную реформу"

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами заработала в России с 1 января, она направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании указал главам российских регионов, как нельзя проводить "мусорную реформу". По словам премьера, власти субъектов не должны допустить, чтобы тариф на услугу по обращению с ТКО вырос, а результатов реформа не принесла.

— Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься. Если преобразования идут, система должна меняться, людям должно становиться лучше от этого, — сказал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что желает, чтобы все это осознали как свою индивидуальную ответственность.

С 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.