В Дагестане ликвидировали боевика

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В Дагестане ликвидировали боевика

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Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

В Дербентском районе Дагестана ликвидировали боевика, который планировал устроить теракт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что у него были найдены пояс смертника и оружие.

Напомним, утром 19 февраля в Дербентском районе Дагестана был введён режим контртеррористической операции. В ходе спецоперации боевики открывали огонь по силовикам. Пострадавших среди правоохранителей нет.

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