В Дагестане ликвидировали боевика

В Дербентском районе Дагестана ликвидировали боевика, который планировал устроить теракт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что у него были найдены пояс смертника и оружие.
Напомним, утром 19 февраля в Дербентском районе Дагестана был введён режим контртеррористической операции. В ходе спецоперации боевики открывали огонь по силовикам. Пострадавших среди правоохранителей нет.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени