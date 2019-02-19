Росздравнадзор отозвал из обращения ещё один препарат с фенспиридом

Росздравнадзор отзывает из обращения венгерский лекарственный препарат "Эпистат". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение об изъятии препарата основано на данных, что лекарство может вызвать нарушение сердечного ритма. Ранее по аналогичной причине был отозван "Эреспал".

— Данная мера является рутинным инструментом профилактики угроз здоровью пациентов в период дополнительного изучения полученных новых данных по безопасности лекарств, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за последние 10 лет случаев тяжёлой реакции на фенспирид на территории России у пациентов выявлено не было.