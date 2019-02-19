"Его ожидает другая смерть". Экс-полковник ГРУ Квачков высказался о Чубайсе

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, освободившийся сегодня из мордовской колонии, рассказал журналистам о том, как видит будущую смерть политика Анатолия Чубайса.
Бог не дал ему лёгкой смерти на лесной дороге, поэтому его ожидает другая смерть
Владимир Квачков
Напомним, бывший полковник ГРУ вышел на свободу из колонии, где отбывал 8-летний срок за подготовку вооружённого мятежа и возбуждение ненависти. В 2005 году ему предъявляли обвинение в покушении на Чубайса, но тогда он был оправдан.
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