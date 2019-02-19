Тимошенко рассказала о двух возбуждённых делах по кампании Порошенко

Расследования касаются расширения реестра избирателей и масштабного подкупа голосующих.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко рассказала, что Министерство внутренних дел Украины возбудило два уголовных дела в отношении команды действующего президента Петра Порошенко.

— Министерство внутренних дел по моим заявлениям возбудило два уголовных дела о фальсификации выборов командой Петра Порошенко. Сегодня в МВД я дала показания по этим двум делам, — сказала Тимошенко.

По её словам, одно дело касается масштабного подкупа избирателей, которым собирается заняться команда Порошенко. Второе дело связано с аномальным увеличением реестра избирателей, то есть, по словам Тимошенко, лидер Незалежной использовал во время выборов "мёртвые души".

Ранее Юлия Тимошенко потребовала от Петра Порошенко снять с выборов её однофамильца.