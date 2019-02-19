В Москве прошли первые торги по недвижимости без объявления цены

В Москве состоялись первые торги по продаже недвижимости без объявления цены. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В столичный департамент по конкурентной политике было подано 45 заявок.
В итоге победителем торгов стала компания из города Гусь-Хрустальный. За помещение площадью 135 квадратных метров в подвале дома около метро "Тушинская" она заплатила 1,3 миллиона рублей.
Столичные власти уже начали приём заявок на торги в подобном формате ещё по одному объекту, расположенному в Пресненском районе.
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