"Доисторическое животное". В школе на Урале детей накормили странным мясом

Детям в столовой школы в посёлке Юргамыш Курганской области дали на обед крайне необычное мясо. Фото блюда было опубликовано в паблике "Юргамыш LIVE".

Некоторые комментаторы паблика предположили, что это коровий язык, другие в шутку заявили, что это всего лишь ёжик, недоощипанная утка или некое "доисторическое животное". Наиболее убедительным пользователи соцсети сочли мнение, что это говяжья щековина, которой обычно кормят собак.

— Да уж, и мы тому живой пример, мне позвонила учитель и сказала, что медик сказала, что нам нужно сдать анализ на лямблии, — написала Марина М.

Кто-то из подписчиков отметил, что в этой школе также любят "жарить зелёную колбасу" (предположительно, речь об испорченном продукте).