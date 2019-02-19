Мама Децла оценила идею снять фильм о её сыне

Она отметила, что журналисту для этого не нужны какие-либо разрешения, лишь права на некоторые материалы.

Мама рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина Толмацкая в своём инстаграме заявила, что журналист Роман Супер, который хочет снять документальный фильм об артисте, не является аферистом.

— Сообщаю, что деньги на документальный фильм о Кирилле собирает реальный режиссёр. Это не аферист, — написала она на своей страничке в социальной сети.

Ранее журналист Роман Супер сообщил о запуске краудфандинговой кампании на создание документального фильма о Децле и о том, что на проект требуется 3,5 миллиона рублей. При этом сын артиста Тони назвал журналиста аферистом. Отец Децла Александр Толмацкий в свою очередь отметил, что он в курсе данной ситуации.

Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.