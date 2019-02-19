В МИД Японии рассказали, за что Трамп может получить Нобелевскую премию мира

По словам главы японской дипломатии, если Северная Корея проведёт денуклеаризацию полуострова, Трамп может удостоиться престижной премии.

Президент США Дональд Трамп будет достоин Нобелевской премии мира, если КНДР всё-таки осуществит денуклеаризацию полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

По его словам, помимо денуклеаризации КНДР необходимо избавиться от баллистических ракет. При соблюдении этих двух условий Трамп будет достоин Нобелевской премии.

Однако, по мнению министра, этот процесс "пока не прогрессирует".

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира после просьбы со стороны Вашингтона приложить усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР.