Число женщин и мужчин среди руководителей в МВД почти сравнялось

Районные подразделения возглавляют 656 женщин, и более 1,3 тысячи женщин руководят органами предварительного следствия.

Число женщин и мужчин среди руководителей почти сравнялось в подразделениях МВД. Об этом заявил заместитель руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ Евгений Артёмов в беседе с ТАСС.

— На протяжении последних лет около 20% личного состава органов внутренних дел, а в некоторых подразделениях 30–50% составляют женщины, — сказал Артёмов.

По его словам, в настоящее время районными подразделениями руководят 656 женщин, а также более 1,3 тысячи женщин возглавляют органы предварительного следствия.