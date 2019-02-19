Порошенко не понравились программы других кандидатов в президенты Украины

Больше всего украинского лидера удивило отсутствие пункта о членстве в НАТО и ЕС, а где-то он даже нашёл "руку Кремля".

Лидер Украины Пётр Порошенко выступил с критикой предвыборных программ кандидатов в президенты страны.

— Не поленился выучить программы кандидатов. К большому удивлению, не нашёл в большинстве из них пункта о членстве в НАТО, пункта о членстве в Евросоюзе. Нет, кто-то вычеркнул, — заявил Порошенко во время выступления в Верховной раде.

Украинский лидер также отметил в одной из предвыборных программ пункт о референдуме по поводу вступления в альянсы. А в тех текстах, где речь шла о внеблоковом статусе Незалежной, Порошенко сумел разглядеть "руку Кремля".

Ранее Пётр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию государства, которым закрепляется курс Незалежной на вступление в Евросоюз и НАТО. По словам главы Украины, до вступления в ЕС и НАТО стране предстоит преодолеть бедность и достичь соответствующих вступлению критериев.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта.