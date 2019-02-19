В Липецке 5-летний мальчик получил страшные ожоги во время домашнего файер-шоу

"Огненный" сюрприз решили устроить ребёнку родители в честь дня рождения. Сейчас малыш находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Настоящей трагедией обернулся домашний праздник в селе Сырском Липецкого района. Родители решили устроить ребёнку на день рождения "огненный" сюрприз и организовали файер-шоу прямо на дому.

Рецепт приготовления зажигательной смеси родители отыскали в Интернете, а для усиления эффекта было решено добавить спиртовую жидкость.

— Мать подожгла изготовленное "блюдо", и от мощного всполоха на мальчике мгновенно загорелась одежда, — сообщает региональная прокуратура. — С полученными ожогами III степени 30% тела ребёнок доставлен в областную детскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

По указанию прокурора Липецкого района в отношении горе-родителей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Наказание за данное преступление составляет 3 года ограничения свободы.

По предварительной информации, семья характеризуется положительно, на учёте не состояла. На данный момент оба родителя на свободе, а ребёнок тем временем находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. Решается вопрос о его переводе в специализированный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.