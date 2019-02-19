Литературовед Евгений Марцинкевич скончался в Петербурге

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Литературовед Евгений Марцинкевич скончался в Петербурге

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Фото: © "Петербургконцерт"

Лектор, литературовед и артист Евгений Марцинкевич скончался на 96-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Петербургконцерт", где мужчина проработал более полувека.

Коллеги Марцинкевича в связи с утратой выразили соболезнования. По их словам, литературовед был интеллигентом, глубоким и оригинально мыслящим человеком и знатоком петербургской культуры.

— Евгений Валентинович снискал огромную любовь и уважение зрителей, коллег и друзей, всех истинных ценителей литературы и искусства, — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Марцинкевич является автором таких просветительских музыкально-литературных проектов, как "Шедевры русской литературы ХIХ века", "Избранные страницы русской литературы ХХ века" и других.

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