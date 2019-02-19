Режиссёр фильма "Драйв" снял рекламу для игры The Division 2

Релиз продолжения популярной серии шутера от компании Ubisoft запланирован на 15 марта.

Компания Ubisoft опубликовала новый кинематографический трейлер. Он посвящён игре The Division. Соответствующее видео снял Николас Виндинг Рефн, автор фильмов "Драйв" и "Неоновый демон".

Видео посвящено бойцу, который находит смысл сражаться дальше. При этом он смотрит на рисунок своего сына. Оказывается, это всё, ради чего стоит сражаться, для главного героя видео.

Напомним, игра The Division 2 выйдет 15 марта на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch. А с 1 по 4 марта пройдёт открытое бета-тестирование игры.