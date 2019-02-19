Васильев: Лагерфельд поднял французский стиль в моде на очень большую высоту

Стилист порекомендовал всем любителям моды "поставить свечку в память умершего, одеться в чёрно-белое и выпить за упокой души".

Российский историк моды Александр Васильев в беседе с Лайфом прокомментировал смерть легендарного кутюрье Карла Лагерфельда.

По мнению стилиста, Лагерфельд прожил прекрасную, творческую и насыщенную счастливую жизнь — "счастливую, если считать работу главным счастьем человека".

— Карл был немцем по рождению и парижанином в своём сердце. Он поселился в Париже ещё в 1954 году, когда занял призовое место на конкурсе молодых талантов, победителей спецконкурса шерстяных платьев, организованного знаменитым французским магнатом Марселем Буссаком, основателем дома "Кристиан Диор". Конкурентом Карла на этом конкурсе был Ив Сен Лоран, — напомнил Васильев.

По его словам, Лагерфельд "чтил память всего того, что связывало его предшественницу Коко Шанель с Россией в начале XX века".

Он отработал в мире моды честным образом 65 лет. Пусть все те, кто любит моду, сегодня поставят свечку в его память, оденутся в чёрно-белое и выпьют за упокой его души. Это был человек, который поднял французский стиль в моде на очень большую высоту Александр Васильев

Напомним, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Эту утрату мира моды уже прокомментировал Влад Лисовец.