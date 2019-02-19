Неизвестные осквернили почти 80 могил на еврейском кладбище во Франции

Во французской коммуне Катзенайм неизвестные осквернили около 80 захоронений на еврейском кладбище. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нижний Рейн.
Инцидент произошёл 19 февраля. Отмечается, что власти префектуры уже осудили данный "антисемитский акт".
Место, где произошёл инцидент, в скором времени посетит лидер Пятой республики Эмманюэль Макрон.
Добавим, что во вторник по всей Франции пройдут марши против антисемитизма.
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