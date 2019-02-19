"Кто заменит тебе папочку?" Пользователи Instagram соболезнуют кошке Лагерфельда

Шупетт (в переводе с французского — "капусточка") — самая знаменитая киса модного мира. У неё больше 120 тысяч подписчиков в соцсетях и собственная линия косметики, но больше нет любимого хозяина.

Белая кошечка бирманской породы — самая известная муза великого Карла Лагерфельда. За её жизнью ежедневно наблюдают 120 тысяч подписчиков в Instagram, и ведь есть на что посмотреть: у красотки по кличке Шупетт две горничные, личный самолёт, своя косметическая линия и заработок около 3 миллионов евро в год. Однако сегодня Шупетт "осиротела": её хозяин, которого она называла в Instagram не иначе как "папочка", скончался на 86-м году жизни. Подписчики кошки в соцсетях всерьёз переживают за её судьбу и выражают соболезнования.

Сожалею о твоей потере, Шупетт. Ты должна быть сильной! пишет пользователь nougat_newton

Молимся за твоего папочку комментирует ecur0510

Я надеюсь, что кто-то позаботится о тебе так же, как Карл надеется aauroraurbano

Что же теперь с тобой будет, пушистая красотка сокрушается katrinvish

Отметим, что Шупетт тоже немолода — ей восемь лет. И за эти годы она успела вдохновить своего гениального хозяина на создание нескольких коллекций аксессуаров от её имени, сняться для обложек немецкого и бразильского Vogue, а также стать героиней книги Патрика Морье. Лагерфельд в одном из интервью признавался, что хотел бы жениться на собственной кошке — настолько он к ней привязался. А еще маэстро мечтал, чтобы после смерти его прах смешали с прахом его матери и кошки, чтобы соединиться с ними в вечности.

Как уже сообщал Лайф, культовый модельер, управлявший модным домом Chanel, ушёл из жизни в больнице, куда был доставлен прошлой ночью. Ему было 85 лет. Причина смерти неизвестна, однако, по предварительным данным, Лагерфельд вёл тайную борьбу с раком.