Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на продолжение укрепления российско-саудовских связей, информирует пресс-служба Кремля.

— Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия, в том числе в инвестиционной и торгово-экономической сферах. Выражен общий настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей РФ и Саудовской Аравии, — говорится в сообщении.

Отметим, в январе стало известно, что Саудовская Аравия в ближайшем будущем собирается произвести крупные вложения в нефтехимическую отрасль РФ.