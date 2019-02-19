Актриса Наталия Терентьева умерла на 93-м году жизни

Актриса проработала 63 года в ярославском театре имени Волкова, где сыграла более двух сотен ролей.

В Ярославле на 93-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, актриса Наталия Терентьева. Об этом сообщает официальный сайт Российского государственного академического театра имени Волкова.

— Ушла из жизни Наталия Терентьева. Народной артистке РСФСР было 92 года, — говорится в сообщении.

В Волковском театре она проработала 63 года, а на его сцене исполнила более двух сотен ролей. В 2005 году она была удостоена премии "Золотая маска" в номинации "За честь и достоинство".

На протяжении нескольких десятков лет она преподавала в Ярославском театральном училище, а с недавним юбилеем её поздравляли президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.