Машина в счёт платежа. Компания займов незаметно увеличила долг клиента в 10 раз

Сотрудники фирмы выдали жертве договор о купле-продаже его машины в обмен на паспорт транспортного средства.

Сразу несколько человек заявили о мошенничестве компании "Национальный кредит", выдающей займы. По словам клиентов фирмы, кредиторы незаконно вешали крупные долги на своих жертв, передаёт телеграм-канал Mash.

Схема мошенников была простой. Заёмщик отдавал в залог "Национальному кредиту" паспорт транспортного средства, и взамен компания подсовывала ему договор о купле-продаже его машины. Клиенты подписывали бумаги, не ознакомившись внимательно с их содержанием, и транспорт переходил "Нацкредиту", а клиенты становились арендаторами.

Один из таких обманутых клиентов, житель Санкт-Петербурга по имени Николай М., опубликовал снимок документа о задолженности. Он рассказал, что однажды предупредил компанию, что на пять дней просрочит выплату, после чего сумма долга из 69 тысяч превратились в 666 тысяч рублей. Проверив документы, он обнаружил, что продал машину "Национальному кредиту".

Через некоторое время к нему приехали коллекторы и попытались увести у него авто. Сейчас, по данным телеграм-канала, Николай и другие заёмщики по всей стране ждут суда.

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