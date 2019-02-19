Под Иркутском хаски искусала младенца, спавшего в коляске

Сейчас медики борются за жизнь малыша, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Собака породы сибирский хаски искусала в Ангарске трёхнедельного малыша, пока он спал дома в коляске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минздрава Иркутской области.

Младенец был доставлен в городскую больницу, но в связи с тем что местным врачам не удалось стабилизировать состояние малыша, его при помощи санавиации доставили в Ивано-Матрёнинскую детскую больницу Иркутска.

— Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь, — сказал представитель ведомства, добавив, что состояние ребёнка остаётся тяжёлым.

Между тем, как сообщает региональное ГУ МВД РФ, в причинах, которые способствовали трагедии, разбирается полиция.