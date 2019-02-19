"Единая Россия" поддержала снижение муниципального фильтра на выборах

Подобная мера сможет содействовать развитию конкуренции, при этом оставляя систему отбора кандидатов устойчивой и прозрачной.

Партия "Единая Россия" поддержала предложения о снижении муниципального фильтра на выборах с 10% до 5%. Об этом ТАСС рассказала первый заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина.

— "Единая Россия" согласилась с позицией других фракций о необходимости уменьшения муниципального фильтра, — заявила Баталина.

Партия поддержала предложения Центризбиркома о снижении вдвое необходимого количества подписей для муниципальных депутатов. Кроме того, единороссы выступили за снижение до 7% фильтра для депутатов, глав районов и городских округов.

Подобная мера сможет содействовать развитию конкуренции, при этом оставляя систему отбора кандидатов устойчивой и прозрачной.

Также "Единая Россия" поддержала предложение ЦИК об исключении требования о подаче списка наблюдателей за три дня до голосования.

Добавим, что муниципальный фильтр был введён в 2012 году вместе с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает обязательный для кандидатов сбор подписей от 5% до 10% для прохождения муниципального фильтра.